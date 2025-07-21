Украина запросила $6 млрд у западных стран на производство дронов

21 июля стало известно, что за два месяца Украина получила от Лондона системы ПВО и боеприпасы на общую сумму свыше 150 млн фунтов ($200 млн). Это часть запланированного на 2025 г. пакета военной помощи объемом 700 млн фунтов ($945 млн). Кроме того, в мае страны подписали договор о дополнительной военной помощи на сумму 2,26 млрд фунтов, которая будет выплачена за счет замороженных российских активов.