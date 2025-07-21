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Украина запросила $6 млрд у западных стран на производство дронов

Ведомости

Киеву необходимо $6 млрд от стран-партнеров, чтобы производить еще больше дронов, в том числе «перехватчиков», заявил глава украинского минобороны Денис Шмыгаль на заседании контактной группы по Украине.

«Также я прошу наших партнеров выделить фонды для Украины в их бюджете на 2026 г., при этом предложения выдвигаются уже сейчас», – отметил Шмыгаль. Он подчеркнул, что еще одним источников финансирования стали кредиты SAFE и Украина должна быть включена в эту программу.

«Украине нужно $6 млрд, чтобы закрыть дефицит закупок в этом году. Это позволит нам создать больше беспилотников FPV, чтобы удерживать линию фронта, больше беспилотников-перехватчиков для противодействия атакам "шахедов" и дополнительное оружие для глубоких ударов», – сказал министр (цитата по изданию «Страна»).

Новый министр обороны также попросил, чтобы США срочно поставили Киеву комплексы Patriot, ракеты PAC-3 и другие боеприпасы, а Европа их профинансировала. Эту позицию поддержал главком ВСУ Александр Сырский, объяснив, что Украине критически не хватает систем противовоздушной обороны (ПВО) и ракет. Дефицит он отметил и в области оружия большой дальности, артиллерийских снарядов, боевых машин, средств эвакуации, систем радиоэлектронной борьбы.

21 июля стало известно, что за два месяца Украина получила от Лондона системы ПВО и боеприпасы на общую сумму свыше 150 млн фунтов ($200 млн). Это часть запланированного на 2025 г. пакета военной помощи объемом 700 млн фунтов ($945 млн). Кроме того, в мае страны подписали договор о дополнительной военной помощи на сумму 2,26 млрд фунтов, которая будет выплачена за счет замороженных российских активов.

14 июля президент США Дональд Трамп объявил о продолжении американских военных поставок Украине при условии их финансирования европейскими странами и координации процесса со стороны НАТО.

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