Бессент: пошлины заставят партнеров заключить более выгодные для США сделки

«Посмотрим, что решит президент. Но если мы каким-то образом вернемся 1 августа к тарифам, то я думаю, что более высокий уровень пошлин окажет большее давление на эти страны, вынуждая их заключать более выгодные соглашения», – отметил он. Министр отвечал на вопрос о том, возможна ли отсрочка начала действия тарифов.