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Главная / Политика /

Бессент: пошлины заставят партнеров заключить более выгодные для США сделки

Ведомости

Введение президентом США Дональдом Трампом новых пошлин до 40% на импорт товаров из 14 стран может оказать на них достаточное давление, чтобы заключить с США более выгодные для Вашингтона сделки, сказал глава американского минфина Скотт Бессент в разговоре с журналистом телеканала CNBC.

«Посмотрим, что решит президент. Но если мы каким-то образом вернемся 1 августа к тарифам, то я думаю, что более высокий уровень пошлин окажет большее давление на эти страны, вынуждая их заключать более выгодные соглашения», – отметил он. Министр отвечал на вопрос о том, возможна ли отсрочка начала действия тарифов.

21 июля агентство Bloomberg сообщило, что страны Евросоюза (ЕС) уже готовы на несбалансированную сделку, большую выгоду от которой получат США, если это позволит избежать повышения пошлин с 1 августа. Сейчас, по данным издания, сторонам пока не удается достичь компромисса в процессе переговоров.

В июле Трамп разослал своим торговым партнерам – странам ЕС, Мексике, Японии, Южной Корее, Филиппинам, Молдавии, Ираку, Казахстану и другим – письма о том, что с 1 августа на их товары в США будут установлены пошлины в размере от 20 до 40%.

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