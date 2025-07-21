Bloomberg: страны ЕС готовы к выгодной для США сделке ради отмены пошлин
Евросоюз может согласиться на несбалансированную сделку, большую выгоду от которой получат США, если это позволит избежать повышения пошлин американского лидера Дональда Трампа с 1 августа, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, ознакомленные с ситуацией.
При этом обе стороны в рамках продолжающихся переговоров настаивают на своей позиции, у них пока не получилось достичь заметного прогресса, по данным издания. Собеседники агентства рассказали, что США считают необходимым введение пошлин свыше 10% практически на все статьи экспорта из ЕС. Кроме того, государство намерено сократить список товаров, для которых будут сделаны исключения.
20 июля глава американского минторга Говард Латник заявил, что пошлины на импорт товаров из ЕС будут введены с 1 августа без отсрочек. Он отметил, что новые тарифы не мешают объединению стран продолжать переговоры с Соединенными Штатами.
18 июля газета Financial Times писала, что президент США Дональд Трамп ужесточил позицию в торговых переговорах с ЕС, настаивая на включении в соглашение минимального тарифа на товары в размере 15–20%. Он отверг предложение европейских государств о сохранении базового тарифа в 10%.
14 июля стало известно, что Европа создала перечень товаров, импортируемых из США, для введения ответных пошлин. Общая сумма поставок этих товаров достигает 72 млрд евро в год.