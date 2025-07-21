Bloomberg: страны ЕС готовы к выгодной для США сделке ради отмены пошлин

При этом обе стороны в рамках продолжающихся переговоров настаивают на своей позиции, у них пока не получилось достичь заметного прогресса, по данным издания. Собеседники агентства рассказали, что США считают необходимым введение пошлин свыше 10% практически на все статьи экспорта из ЕС. Кроме того, государство намерено сократить список товаров, для которых будут сделаны исключения.