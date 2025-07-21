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Bloomberg: министры стран G20 заявили о смягчении позиции США по пошлинам

Ведомости

Министры финансов стран G20 отмечают смягчение позиции США относительно новых пошлин на импорт, которые американский лидер обещал ввести 1 августа без предоставления отсрочек, сообщило агентство Bloomberg. При этом ситуация вряд ли разрешится окончательно к предполагаемой дате начала их действия.

«Один министр сообщил, что они наблюдают смягчение позиции США в переговорах, возможно, из-за трудностей, с которыми сталкивается Белый дом, ведя так много торговых войн одновременно», – указали авторы публикации.

Другой собеседник агентства из числа министров допустил, что уже после окончания переговоров странам G20 придется создать более крупные коалиции и противостоять Белому дому в торговле. По информации Bloomberg, главы министерств финансов стран «двадцатки» считают, что «если американцы больше не заинтересованы в открытой глобальной торговой системе, вечеринка продолжится без них».

Глава американского минфина Скотт Бессент, в свою очередь, заявил в интервью CNBC, что введение новых пошлин до 40% на импорт товаров из 14 стран может оказать на них достаточное давление, чтобы заключить с США более выгодные для Вашингтона сделки.

В июле президент США Дональд Трамп разослал своим торговым партнерам – странам ЕС, Мексике, Японии, Южной Корее, Филиппинам, Молдавии, Ираку, Казахстану и другим – письма о том, что с 1 августа на их товары в США будут установлены пошлины в размере от 20 до 40%. в Евросоюзе уже отмечали, что государства готовят ответные меры, которые также вступят в силу, если им не удастся достичь компромисса к 1 августа.

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