Мерц указал на неготовность США к равноправному соглашению с ЕС по пошлинам
США не готовы к заключению симметричного соглашения с Евросоюзом по вопросу новых пошлин, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре в Берлине, передает ТАСС.
Он отметил, что эта неподготовленность очевидна. «Со своей стороны мы предлагаем открытый доступ на рынок без пошлин, поскольку мы, европейцы, твердо убеждены, что открытые рынки выгодны всем заинтересованным сторонам, как тем, кто импортирует, так и тем, кто экспортирует», – сказал немецкий канцлер.
Как подчеркнул Мерц, переговоры, которые сейчас ведет с Соединенными Штатами Еврокомиссия (ЕК), очень интенсивны. Они необходимы, чтобы получить «соглашение для всей Европы», по его словам.
21 июля агентство Bloomberg со ссылкой на нескольких министров финансов стран G20 написало, что они отмечают смягчение позиции США относительно новых пошлин на импорт, которые американский лидер обещал ввести 1 августа без предоставления отсрочек. При этом, по их словам, вопрос вряд ли будет решен к этой дате, а после завершения переговоров, государствам, возможно, придется создать более крупные коалиции и противостоять Белому дому в торговле.
14 июля стало известно, что страны Евросоюза получил от ЕК перечень товаров, импортируемых из США, для введения ответных пошлин. Общая сумма поставок этих товаров достигает 72 млрд евро в год. Еврокомиссар по торговле и экономической безопасности Марош Шефчович выразил мнение, что американские тарифы могут разрушить торговлю объединения стран и США.