Мерц указал на неготовность США к равноправному соглашению с ЕС по пошлинам

21 июля агентство Bloomberg со ссылкой на нескольких министров финансов стран G20 написало, что они отмечают смягчение позиции США относительно новых пошлин на импорт, которые американский лидер обещал ввести 1 августа без предоставления отсрочек. При этом, по их словам, вопрос вряд ли будет решен к этой дате, а после завершения переговоров, государствам, возможно, придется создать более крупные коалиции и противостоять Белому дому в торговле.