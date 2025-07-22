Кремль отреагировал на планы США разместить ядерное оружие в Британии
Размещение американских ядерных бомб в Великобритании делает невозможным проведение саммита стран «ядерной пятерки» (Россия, США, Китай, Франция и Великобритания), заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе брифинга для журналистов.
Как пояснил Песков, существующая ситуация не позволяет провести саммит, поскольку отмечается намеренное нагнетание напряженности и расширение военного присутствия, в том числе в ядерную сферу. При этом российские специализированные ведомства, согласно заявлению пресс-секретаря, ведут постоянное наблюдение за развитием событий и формируют комплекс мер для обеспечения национальной безопасности в текущих условиях.
20 июля США впервые с 2008 г. разместили на британской территории ядерное оружие. Отмечается, что термоядерные бомбы B61-12 были доставлены на авиабазу Лейкенхит в Саффолке.