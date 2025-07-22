Кремль отреагировал на планы США разместить ядерное оружие в Британии

Как пояснил Песков, существующая ситуация не позволяет провести саммит, поскольку отмечается намеренное нагнетание напряженности и расширение военного присутствия, в том числе в ядерную сферу. При этом российские специализированные ведомства, согласно заявлению пресс-секретаря, ведут постоянное наблюдение за развитием событий и формируют комплекс мер для обеспечения национальной безопасности в текущих условиях.