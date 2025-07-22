Трамп не будет «умолять» Иран продолжать переговоры по ядерной программе

Ранее Трамп заявил, что США могут нанести новые удары по ядерным объектам Ирана, если возникнет такая необходимость. Он процитировал министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи, который, говоря об иранских ядерных объектах, обратил внимание на очень серьезный ущерб, подчеркнув, что они уничтожены.