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Трамп не будет «умолять» Иран продолжать переговоры по ядерной программе

Ведомости

Президент США Дональд Трамп не будет «умолять» Иран продолжать вести переговоры по поводу его ядерной программы. Об этом пишет The Jerusalem Post со ссылкой на свои источники.

«Если они захотят приехать – мы будем рады. Но мы не собираемся пытаться убедить их или умолять об этом», – сказал Трамп в ходе частных бесед.

Слова Трампа прозвучали после долгих усилий его администрации убедить Тегеран начать диалог, отмечает Jerusalem Post. В переговорах администрация США настаивала на одном ключевом условии: любое соглашение должно запретить Ирану обогащать уран.

25 июля в Стамбуле состоится встреча министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи с заместителями министров иностранных дел Великобритании, Франции и Германии. Европейские страны сообщили Ирану, что, если к августу не удастся заключить новое ядерное соглашение, Совет Безопасности ООН введет строгие ограничения против Ирана.

Ранее Трамп заявил, что США могут нанести новые удары по ядерным объектам Ирана, если возникнет такая необходимость. Он процитировал министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи, который, говоря об иранских ядерных объектах, обратил внимание на очень серьезный ущерб, подчеркнув, что они уничтожены.

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