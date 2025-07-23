Минобороны сообщило о возвращении с Украины двух нуждающихся в помощи военных

Российско-украинские переговоры возобновились в мае 2025 г. Первая встреча прошла 16 мая, вторая – 2 июня. В ходе последней была достигнута договоренность об обмене тяжелораненых и тяжелобольных пленных и молодых солдат в возрасте до 25 лет по формуле «все на все». Также Москва передала чуть более 6000 тел погибших бойцов ВСУ.