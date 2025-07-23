Минобороны сообщило о возвращении с Украины двух нуждающихся в помощи военных
Украина передала России двух нуждающихся в срочной медицинской помощи российских военнослужащих, сообщило Министерство обороны РФ в своем Telegram-канале.
В оборонном ведомстве уточнили, что передача была осуществлена в рамках стамбульских договоренностей с Украиной о бессрочных санитарных обменах.
Раненные военные были сперва доставлены на территорию Белоруссии, где им оказывают медицинскую помощь. Затем солдаты будут перевезены на лечение в Россию.
Российско-украинские переговоры возобновились в мае 2025 г. Первая встреча прошла 16 мая, вторая – 2 июня. В ходе последней была достигнута договоренность об обмене тяжелораненых и тяжелобольных пленных и молодых солдат в возрасте до 25 лет по формуле «все на все». Также Москва передала чуть более 6000 тел погибших бойцов ВСУ.