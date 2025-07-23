Сырский попросил Трампа помочь перенести конфликт на территорию России

По словам Сырского, новые поставки средств противовоздушной обороны, в том числе американских ракет Patriot, перехватчиков беспилотников и легкой авиации для их уничтожения, могут помочь отразить российские атаки. Дополнительные ракеты средней и большой дальности, в том числе американские ATACMS и немецкие системы Taurus, – если они будут предоставлены без ограничений на их использование – позволят Киеву замедлить производство российского оружия, нанося удары по инфраструктуре, на которой производятся ракеты и беспилотники.