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Главная / Политика /

Сырский попросил Трампа помочь перенести конфликт на территорию России

Ведомости

Украина срочно нуждается в том, чтобы США и Европа передали Киеву больше систем противовоздушной обороны и ракет, заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Александр Сырский в интервью The Washington Post – и без запрета на нанесение глубоких ударов по российским военным объектам.

По словам Сырского, новые поставки средств противовоздушной обороны, в том числе американских ракет Patriot, перехватчиков беспилотников и легкой авиации для их уничтожения, могут помочь отразить российские атаки. Дополнительные ракеты средней и большой дальности, в том числе американские ATACMS и немецкие системы Taurus, – если они будут предоставлены без ограничений на их использование – позволят Киеву замедлить производство российского оружия, нанося удары по инфраструктуре, на которой производятся ракеты и беспилотники.

«Я надеюсь, что благодаря позиции президента Трампа этот процесс пройдет гораздо легче и… у нас не возникнет тех трудностей, которые были раньше», – заявил Сырский.

При этом он не ответил на вопрос, остались ли сейчас в стране ATACMS.

Глава украинской минобороны Денис Шмыгаль 21 июля попросил $6 млрд у западных стран на производство дронов. Сырский высказался комплементарно об этой идее. Главком ВСУ объяснил, что Украине критически не хватает систем противовоздушной обороны и ракет.

Президент США Дональд Трамп 14 июля сообщил о продолжении военной помощи Украине, выдвинув условие: европейские страны должны ее финансировать.

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