Песков назвал обсуждение меморандумов подготовкой к встрече Путина и Зеленского
Вся работа, которая должна вестись по согласованию меморандумов, – это подготовка встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.
Представителю Кремля напомнили о словах Зеленского насчет обсуждения подготовки встречи двух лидеров на третьем раунде переговоров Москвы и Киева. Пескова спросили, готова ли сейчас к таким обсуждениям российская сторона.
«В этом плане [согласования меморандумов] – да. Но без того, как проделать всю вот эту сложную работу, уже предметно назначать встречи вряд ли целесообразно», – сказал он.
По словам пресс-секретаря президента РФ, в ином случае придется выполнять на высшем уровне «черновую, очень сложную и очень емкую работу».
Песков также подтвердил, что российская делегация направилась в Стамбул, где вечером 23 июля запланирован третий раунд прямых переговоров между Москвой и Киевом. На встрече будут обсуждаться вопросы, связанные с проектами меморандумов, а также продолжение процесса взаимных обменов, сообщил он.