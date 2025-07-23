Зеленский: Украина на переговорах будет настаивать на прекращении огня
Украинская делегация на переговорах с Россией в Стамбуле будет настаивать на немедленном и полном прекращении огня. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.
23 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что вечером в этот же день запланирован третий раунд переговоров с Украиной. Он уточнил, что на встрече будут обсуждаться вопросы, связанные с проектами меморандумов, которыми стороны обменялись во время прошлого раунда переговоров, и продолжение процесса взаимных обменов. Переговоры Москвы и Киева состоятся во дворце Чираган в Стамбуле в 19:00 мск.
Российская делегация уже прибыла в Стамбул. В ее состав вошли помощник президента Владимир Мединский, заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник главного разведывательного управления генштаба ВС РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.
Украинские переговорщики тоже находятся в Турции. В Анкаре они проводят встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Делегацию Украины возглавляет секретарь СНБО Рустем Умеров. В ее составе также 14 представителей из МИДа, ОП, ВСУ, СБУ и разведки.