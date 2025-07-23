Зеленский: Украина на переговорах будет настаивать на прекращении огня

23 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что вечером в этот же день запланирован третий раунд переговоров с Украиной. Он уточнил, что на встрече будут обсуждаться вопросы, связанные с проектами меморандумов, которыми стороны обменялись во время прошлого раунда переговоров, и продолжение процесса взаимных обменов. Переговоры Москвы и Киева состоятся во дворце Чираган в Стамбуле в 19:00 мск.