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Главная / Политика /

Глава МИД ФРГ отказался раскрывать данные о поставках оружия Украине

Ведомости

Берлин не будет разглашать информацию о типах вооружений, передаваемых Украине, заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль. Но он подчеркнул, что Киев получит возможности, позволяющие «влиять на происходящее на территории Российской Федерации».

«Мы не будем раскрывать президенту [России Владимиру] Путину, даже через ваши СМИ, какие системы вооружения мы предоставляем Украине», – отметил Вадефуль (цитата по ТАСС). Он добавил, что Украина имеет право на самооборону и может использовать поставляемые средства в том числе за пределами своей территории.

В то же время министр сдержанно отнесся к возможности поставок Киеву дальнобойных ракет Taurus, подчеркнув, что это «непростая система вооружения». По его словам, основная проблема сейчас не в финансировании, а в доступности и темпах производства нового оружия, над чем ФРГ продолжает работать.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что европейские государства продолжают активный поиск зенитно-ракетных комплексов Patriot для передачи Украине.

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