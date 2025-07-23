Глава МИД ФРГ отказался раскрывать данные о поставках оружия Украине

В то же время министр сдержанно отнесся к возможности поставок Киеву дальнобойных ракет Taurus, подчеркнув, что это «непростая система вооружения». По его словам, основная проблема сейчас не в финансировании, а в доступности и темпах производства нового оружия, над чем ФРГ продолжает работать.