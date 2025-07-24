Песков: Киеву приходится все время клянчить оружие
Киеву приходится все время «клянчить» как можно больше оружия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Сейчас мы видим, что ситуация с обеспечением амуницией, вооружениями, боеприпасами – она хотя достаточно динамичная, но противоречивая», – прокомментировал Песков состояние вооружения Украины.
Он отметил, что заявление Киева о переносе конфликта внутрь России не ново.
«Именно поэтому наши военные делают все возможное для создания определенных буферных зон и так далее», – сказал пресс-секретарь президента.
14 июля президент Украины Дональд Трамп объявил, что США заключили сделку с НАТО и Украиной. Согласно документу, альянс будет координировать поставки американского оружия в Киев. Оплачивать их будет Евросоюз. Трамп уточнил, что сначала боеприпасы и комплексы ПВО отправятся в Германию, откуда их доставят на Украину. Всего предполагается как минимум 17 комплексов ПВО Patriot и других видов вооружения.