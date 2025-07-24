США отзывают своих дипломатов из Дохи после ненадлежащего ответа «Хамас»
США отзывают своих дипломатов из столицы Катара после ответа «Хамас», который «не свидетельствует» о стремлении к достижению перемирия в секторе Газа, заявил спецпосланник президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф. Об этом он написал в соцсети Х.
По его словам, посредники приложили значительные усилия, но «Хамас» на переговорах ведет себя несогласованно и недобросовестно.
В таком случае Соединенные Штаты готовы рассмотреть «альтернативные пути» возвращения заложников из Газы.
9 июля в ходе переговоров о прекращении огня в секторе Газа палестинская группировка «Хамас» заявила о готовности освободить 10 заложников. 8 июля Уиткофф сообщил, что в ходе опосредованных переговоров удалось сократить число нерешенных вопросов с четырех до одного и выразил надежду на достижение соглашения о 60-дневном перемирии до конца недели.