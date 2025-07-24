США отзывают своих дипломатов из Дохи после ненадлежащего ответа «Хамас»

9 июля в ходе переговоров о прекращении огня в секторе Газа палестинская группировка «Хамас» заявила о готовности освободить 10 заложников. 8 июля Уиткофф сообщил, что в ходе опосредованных переговоров удалось сократить число нерешенных вопросов с четырех до одного и выразил надежду на достижение соглашения о 60-дневном перемирии до конца недели.