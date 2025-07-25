Песков высказался о позиции Франции по вопросу признания Палестины

«В данном случае мы исходим из всех резолюций Совета Безопасности и Организации Объединенных Наций и считаем, что приверженность соответствующим резолюциям является единственным правильным путем в ходе поисков выхода из той сложнейшей ситуации, в которой сейчас пребывает регион», – ответил он.