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Песков высказался о позиции Франции по вопросу признания Палестины

Ведомости

Россия исходит из резолюций Совета Безопасности ООН и считает приверженность им «единственным правильным путем» в ситуации Израиля и Палестины. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представителя Кремля спросили, будет ли Москва поддерживать Париж на Генассамблее ООН по вопросу признания Францией независимости Палестины.

«В данном случае мы исходим из всех резолюций Совета Безопасности и Организации Объединенных Наций и считаем, что приверженность соответствующим резолюциям является единственным правильным путем в ходе поисков выхода из той сложнейшей ситуации, в которой сейчас пребывает регион», – ответил он.

Вечером 24 июля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна признает Палестину как суверенное государство. Он планирует официально объявить об этом на Генассамблее ООН в сентябре. Палестинские власти выразили Макрону благодарность, израильские – осудили это решение. 

Не поддержали Париж и в США. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что это «безрассудное решение служит лишь пропаганде “Хамаса” и подрывает мир», а также является «пощечиной жертвам» событий 7 октября 2023 г., когда палестинские боевики атаковали Израиль.

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