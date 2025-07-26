Захарова: НАБУ и САП не имеют отношения к борьбе с коррупцией на Украине
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) не имеют отношения к борьбе с коррупцией на Украине, а являются рычагами давления Запада и отмывания денег. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает «РИА Новости».
По ее словам, на Украине нет и не было ничего похожего на реальной процесс борьбы с коррупцией.
22 июля депутаты Верховной рады проголосовали за принятие законопроекта об ограничении независимости НАБУ и САП. Его поддержали 263 парламентария, мнение против выразили 13. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующий документ.
На фоне принятия закона в Киеве, Одессе, Львове, Днепре и других городах Украины начались массовые протестные акции. Активисты скандировали «Нет коррупции во власти» и «Позор».
23 июля Зеленский объявил о намерении внести в Верховную раду законопроект об усилении независимости антикоррупционных органов. 24 июля президент Украины внес указанный документ в Раду.