Трамп: США очень рады, что закончили войну между Камбоджей и Таиландом

Столкновения между двумя странами начались ранним утром 24 июля на спорной территории в Трате. Стороны применили истребители, ракетные установки и тяжелую артиллерию, что привело к эвакуации более 100 000 человек из зоны боевых действий. По данным Таиланда, в результате столкновений погибли 19 человек, включая шесть военнослужащих, а более 60 получили ранения. Камбоджа сообщала о 13 погибших.