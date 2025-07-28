Трамп: США очень рады, что закончили войну между Камбоджей и Таиландом
Президент США Дональд Трамп заявил, что очень рад прекращению огня между Камбоджей и Таиландом. Об этом он сказал после встречи с премьером Великобритании Киром Стармером.
По словам американского лидера, конфликт мог бы «продолжаться годами».
«Миллионы людей могли бы погибнуть. Мы закончили войну – и мы очень этому рады», – подчеркнул Трамп.
28 июля стало известно, что Таиланд и Камбоджа достигли соглашения о прекращении огня. Об этом сообщил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим.
Столкновения между двумя странами начались ранним утром 24 июля на спорной территории в Трате. Стороны применили истребители, ракетные установки и тяжелую артиллерию, что привело к эвакуации более 100 000 человек из зоны боевых действий. По данным Таиланда, в результате столкновений погибли 19 человек, включая шесть военнослужащих, а более 60 получили ранения. Камбоджа сообщала о 13 погибших.
26 июля Трамп заявил, что после телефонных переговоров с лидерами Таиланда и Камбоджи стороны выразили готовность прекратить огонь.