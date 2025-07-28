Зеленский подписал законы об усилении Службы безопасности Украины
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, расширяющий полномочия Службы безопасности Украины (СБУ). По словам президента в Telegram-канале, закон дает СБУ больше возможностей для проведения специальных операций.
В частности, предусматривается увеличение численности бойцов в центре специальных операций «А», который Зеленский назвал одним из самых результативных подразделений.
16 июня Служба внешней разведки РФ сообщила, что СБУ и ГУР минобороны Украины работают с британскими спецслужбами по усилению подрывных действий на территории России. По данным разведки, Лондон разрабатывает операции, а украинские структуры их исполняют. Тогда же заявили о том, что по этому сценарию могли быть организованы теракты на железной дороге в Брянской и Курской областях, а также атаки на аэродромы ВКС России 1 июня.