Хуситы опубликовали видео с российским моряком с затонувшего судна в Йемене

Мужчина также обратился к международным судоходным компаниям, призвав их отказаться от заходов в Эйлат до завершения боевых действий в секторе Газа. «Нельзя отправлять корабль в зону повышенного риска. Более того, у членов экипажа следует спрашивать, хотят ли они отправляться в такой опасный регион», – отметил он.