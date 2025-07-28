Хуситы опубликовали видео с российским моряком с затонувшего судна в Йемене
Правящее на севере Йемена шиитское движение «Ансар Аллах» (хуситы) распространило видеозапись с участием, как утверждается, российского моряка Алексея Галактионова. Об этом пишут «РИА Новости».
По данным хуситов, мужчина был спасен после атаки на греческое грузовое судно Eternity C, направлявшееся в израильский порт Эйлат.
На видео человек, представившийся Алексеем Галактионовым, лежит на больничной койке и рассказывает о произошедшем. По его словам, судно было атаковано после того, как капитан проигнорировал сигналы йеменских властей. «Наверное, поэтому нас подбили», – сказал он.
Мужчина также обратился к международным судоходным компаниям, призвав их отказаться от заходов в Эйлат до завершения боевых действий в секторе Газа. «Нельзя отправлять корабль в зону повышенного риска. Более того, у членов экипажа следует спрашивать, хотят ли они отправляться в такой опасный регион», – отметил он.
9 июля агентство Associated Press со ссылкой на европейские военно-морские силы на Ближнем Востоке сообщило, что только шесть из 25 человек, находившихся на борту Eternity C, которое затонуло в Красном море в результате атаки йеменских хуситов, были спасены. Некоторые были взяты в плен.
По данным издания, в момент крушения на борту находились 22 моряка и служба безопасности из трех человек.