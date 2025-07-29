Турция может экстрадировать в Россию фигурантов дела о теракте в «Крокусе»

Среди разыскиваемых – брат одного из непосредственных исполнителей нападения Мухаммадсобира Файзова. По данным следствия, он покинул территорию России до совершения теракта и с тех пор скрывается в Турции, где проживал до объявления в международный розыск. Следствие считает, что он является участником «Исламского государства» (организация признана террористической и запрещена в РФ ).