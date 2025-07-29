Турция может экстрадировать в Россию фигурантов дела о теракте в «Крокусе»
Турецкие правоохранительные органы рассматривают возможность выдачи России обвиняемых по делу о теракте в концертном зале «Крокус сити холл» в Красногорске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Игоря Трунова, представляющего интересы 115 потерпевших.
Среди разыскиваемых – брат одного из непосредственных исполнителей нападения Мухаммадсобира Файзова. По данным следствия, он покинул территорию России до совершения теракта и с тех пор скрывается в Турции, где проживал до объявления в международный розыск. Следствие считает, что он является участником «Исламского государства»
Также в розыск объявлен другой фигурант дела – Уменджон Салиев, который, как полагают следователи, занимался вооружением террористов. Он ранее обвинялся в разбое в Таджикистане.
28 июля стало известно, что члены группировки «Вилаят Хорасан» (входит в «Исламское государство»), включая совершивших нападение на «Крокус сити холл» в Подмосковье, обучались на территории Турции.
Теракт в подмосковном «Крокус сити холле» произошел 22 марта 2024 г. Четыре террориста открыли огонь в здании, где зрители ожидали концерта группы «Пикник». Погибли 149 человек, один пропал без вести, ранения и травмы различной степени тяжести получили 609 граждан. Общий ущерб от нападения составил 6 млрд руб.