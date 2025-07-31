Politico: приоритетным для Трампа на переговорах с ЕС был отказ от ресурсов РФ
Президент США Дональд Трамп ставил основной задачей переговоров с главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен отказ Евросоюза от российских энергоносителей, сообщило издание Politico со ссылкой на американского чиновника.
«И они согласились. Ситуация полностью поменялась, это [сделка ЕС и США] представляет собой обязательство покупать [энергоносители] у Америки», – сказал Politico источник. Он также подчеркнул, что изначальным условием Трампа была закупка энергоносителей в США на сумму $1 трлн.
Издание подчеркивает, что в Белом доме возникло две группы с различным мнением относительно этой сделки. Одни выступают за восстановление возможности поставок российских нефти и газа в страны ЕС, другие считают, что это может «свести на нет успехи» Вашингтона в экспорте СПГ.
27 июля Трамп в ходе визита в Шотландию объявил о торговом соглашении Вашингтона и Брюсселя, которое подразумевает обязанность ЕС закупить у США энергоносители на сумму $750 млрд. Вместе с тем на многие товары из ЕС вводятся 15%-ные пошлины со стороны США. Франция осудила такое соглашение и назвала его подчинением Вашингтону. 30 июля французский президент Эммануэль Макрон отметил, что именно недостаточный страх по отношению к Европе привел к торговой сделке с США, которая выгодна только Вашингтону.