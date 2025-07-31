Politico: приоритетным для Трампа на переговорах с ЕС был отказ от ресурсов РФ

27 июля Трамп в ходе визита в Шотландию объявил о торговом соглашении Вашингтона и Брюсселя, которое подразумевает обязанность ЕС закупить у США энергоносители на сумму $750 млрд. Вместе с тем на многие товары из ЕС вводятся 15%-ные пошлины со стороны США. Франция осудила такое соглашение и назвала его подчинением Вашингтону. 30 июля французский президент Эммануэль Макрон отметил, что именно недостаточный страх по отношению к Европе привел к торговой сделке с США, которая выгодна только Вашингтону.