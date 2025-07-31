Лукашенко заявил о готовности принимать только готовых работать мигрантов

«Это не значит, что любой к нам приедет и будет творить все то, что ему захочется. Мы готовы здесь принять всех тех, кто хочет работать, кто уважает наше государство и народ. Кто хочет вести себя достойно и работать», – подчеркнул Лукашенко. Он также отметил, что решающее слово должно принадлежать послам республики в тех государствах, откуда приезжают в Белоруссию мигранты.