Лукашенко заявил о готовности принимать только готовых работать мигрантов
Белоруссия готова принимать у себя тех граждан иностранных государств, которые будут трудиться и уважать эту страну, заявил президент Александр Лукашенко на совещании с руководителями дипломатических представительств, передает агентство «БелТА».
«Это не значит, что любой к нам приедет и будет творить все то, что ему захочется. Мы готовы здесь принять всех тех, кто хочет работать, кто уважает наше государство и народ. Кто хочет вести себя достойно и работать», – подчеркнул Лукашенко. Он также отметил, что решающее слово должно принадлежать послам республики в тех государствах, откуда приезжают в Белоруссию мигранты.
При этом, по словам Лукашенко, уже находящиеся в республике мигранты не вызывают у него никаких вопросов. За ними осуществляется постоянный контроль, уточнил он.
На том же совещании президент Белоруссии заявил, что нынешнее время требует «военной мобилизации» от дипломатов и правительства. «Не только во время войны и военных действий приходится мобилизовываться. Но и в мирное время», – подчеркнул он.