Лукашенко заявил о необходимости мобилизации в мирное время

В феврале 2023 г. Лукашенко говорил, что в стране объявят всеобщую мобилизацию в случае угрозы. Он заявлял, что «пока такой угрозы нет». Вместе с тем белорусский лидер регулярно сообщает о рисках эскалации с соседними странами. В 2022 г. в Белоруссии вводился режим повышенной террористической опасности и режим контртеррористической операции из-за угроз провокаций со стороны других государств.