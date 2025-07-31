Лукашенко заявил о необходимости мобилизации в мирное время

Лукашенко заявил о необходимости мобилизации в мирное времяТребование касается только дипломатов и правительства
Нынешнее время требует «военной мобилизации» от дипломатов и правительства. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с руководителями белорусских дипмиссий.
«Не только во время войны и военных действий приходится мобилизовываться. Но и в мирное время. Считайте, что мы живем в мирное время, когда нужна военная мобилизация», – сказал он (цитата по Telegram-каналу «Пул первого»).
С таким требованием к гражданам республики Лукашенко не обращался.
В феврале 2023 г. Лукашенко говорил, что в стране объявят всеобщую мобилизацию в случае угрозы. Он заявлял, что «пока такой угрозы нет». Вместе с тем белорусский лидер регулярно сообщает о рисках эскалации с соседними странами. В 2022 г. в Белоруссии вводился режим повышенной террористической опасности и режим контртеррористической операции из-за угроз провокаций со стороны других государств.
В январе этого года президент Белоруссии рассказал о «вооруженных бандах», которые не отказались от планов вторжения на территорию страны.
30 июня этого года Лукашенко заявил, что в Белоруссии сложилась военная ситуация, и призвал общество готовиться к принятию «более сложных решений». Он также призвал сплотиться вокруг власти.