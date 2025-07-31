Навроцкий потребовал от Зеленского изменить подход к историческим вопросам
Избранный президент Польши Кароль Навроцкий в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским поднял вопрос о необходимости изменения украинского подхода к вопросам совместной истории. Об этом сообщил пресс-секретарь польского Института национальной памяти и будущий пресс-секретарь Навроцкого Рафал Леськевич.
По его словам, одной из ключевых тем беседы стали исторические вопросы, представляющие важность для поляков. Навроцкий подчеркнул, что он выступает как «голос народа», который требует пересмотра украинской позиции по важным и ранее нерешенным историческим вопросам.
«Избранный президент Польши предупредил, что исторические вопросы будут темой дальнейших переговоров с президентом Украины», – написал Леськевич в X.
Несмотря на жесткую позицию по историческим вопросам, Навроцкий подтвердил готовность Варшавы продолжать поддерживать Киев в условиях конфликта с Россией.
Выборы президента прошли в Польше 2 июня. Навроцкий одержал победу во втором туре, набрав 50,89% голосов. Его соперник, мэр Варшавы Рафал Тшасковский от правящей либеральной «Гражданской коалиции», получил 49,11%.