Путин поручил кабмину разработать единую систему идентификации БПЛА

12 июня президент заявил о создании в России войск беспилотных систем как отдельного рода войск. По словам Путина, это решение основано на большом опыте, накопленном в области применения беспилотных технологий. Президент подчеркнул, что речь идет не только о производстве современных беспилотных аппаратов, но и о подготовке кадров.