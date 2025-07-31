Путин поручил кабмину разработать единую систему идентификации БПЛА
Президент России Владимир Путин поручил правительству завершить формирование нормативно-правовой базы для создания единой системы идентификации беспилотных воздушных судов. Соответствующее поручение содержится в перечне решений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Документ опубликован на официальном сайте Кремля.
Срок выполнения поручения установлен до 1 сентября 2025 г. Ответственными за реализацию назначены первый вице-премьер Денис Мантуров и вице-премьер Виталий Савельев.
12 июня президент заявил о создании в России войск беспилотных систем как отдельного рода войск. По словам Путина, это решение основано на большом опыте, накопленном в области применения беспилотных технологий. Президент подчеркнул, что речь идет не только о производстве современных беспилотных аппаратов, но и о подготовке кадров.