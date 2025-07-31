Комитет сената США по ассигнованиям одобрил помощь Украине на $800 млн
Комитет по ассигнованиям сената США одобрил проект бюджета, предполагающий выделение $800 млн помощи Украине в 2026 г. Об этом сообщает Reuters.
Кроме того, $225 млн в рамках того же бюджета предлагается направить на укрепление безопасности балтийским странам. При этом, как уточняет агентство, значительная часть этих средств также будет связана с поддержкой Украины.
Законопроект получил широкую поддержку как среди демократов, так и со стороны республиканцев. Для вступления в силу документ должен пройти голосование в полном составе сената, согласование с палатой представителей и получить подпись президента США.
Президент США Дональд Трамп 31 июля заявил, что хочет заключить соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной до 8 августа. 28 июля американский лидер объявил, что сокращает срок своего мирного ультиматума с 50 до 10–12 дней. Если урегулирования не произойдет, Вашингтон, по словам Трампа, введет новые санкции, ограничения или иные меры давления. Конкретные шаги пока не раскрываются.