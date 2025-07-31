Комитет сената США по ассигнованиям одобрил помощь Украине на $800 млн

Президент США Дональд Трамп 31 июля заявил, что хочет заключить соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной до 8 августа. 28 июля американский лидер объявил, что сокращает срок своего мирного ультиматума с 50 до 10–12 дней. Если урегулирования не произойдет, Вашингтон, по словам Трампа, введет новые санкции, ограничения или иные меры давления. Конкретные шаги пока не раскрываются.