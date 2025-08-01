WSJ: из-за пошлин Трампа в Лесото объявили чрезвычайное положение
Правительство африканской страны Лесото объявило чрезвычайное положение в связи с угрозой введения 50%-ных торговых пошлин со стороны США. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Меры направлены на оперативное перераспределение средств для поддержки программ борьбы с безработицей среди молодежи и стимулирование экономики, объяснил изданию министр торговли Лесото Мохети Шелиле.
США закупают почти 20% швейной продукции Лесото, включая товары таких известных брендов, как Levi's и Reebok. Угроза введения высоких пошлин уже привела к остановке производственных линий и массовым увольнениям в стране, отмечает WSJ.
С 1 августа вступает в силу указ президента США Дональда Трампа, который предусматривает введение торговых пошлин на импорт из 69 стран и территорий. Базовая ставка составляет 10%, максимальная – 41%.
Минимальный уровень пошлин установлен для трех стран и территорий: Великобритания, Фолклендские острова (британская заморская территория). Наивысшая ставка в 41% установлена для Сирии.