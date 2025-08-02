ЗАЭС сообщила об отсутствии угрозы безопасности после ударов ВСУ

2 августа ЗАЭС сообщила, что после артиллерийского обстрела в районе станции произошло возгорание на территории промышленной зоны. Погиб один человек, который находился в в автомобиле на территории промзоны, еще один пострадал. Кроме того, во время тушения огня одна из пожарных машин МЧС подверглась атаке с использованием беспилотника.