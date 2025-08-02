ЗАЭС сообщила об отсутствии угрозы безопасности после ударов ВСУ

ЗАЭС сообщила об отсутствии угрозы безопасности после ударов ВСУИз-за артобстрела в районе станции произошел пожар
Безопасной эксплуатации энергоблоков Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) сейчас ничего не угрожает, радиационный фон после ударов со стороны Украины в норме, сообщается в Telegram-канале станции.
2 августа ЗАЭС сообщила, что после артиллерийского обстрела в районе станции произошло возгорание на территории промышленной зоны. Погиб один человек, который находился в в автомобиле на территории промзоны, еще один пострадал. Кроме того, во время тушения огня одна из пожарных машин МЧС подверглась атаке с использованием беспилотника.
«В настоящее время угрозы безопасной эксплуатации энергоблоков Запорожской АЭС нет. Работа станции осуществляется в штатном режиме», – говорится в сообщении ЗАЭС.
Там добавили, что радиационный фон на промплощадке и в санитарно-защитной зоне соответствует норме и не представляет опасности для людей или окружающей среды.
В конце июля сотрудники ЗАЭС показали инспекторам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) последствия ударов по пожарной части станции и Энергодару. 25 июля беспилотник вооруженных сил Украины (ВСУ), как сообщали на станции, атаковал автомобильную стоянку около пожарной части ЗАЭС. В результате повреждения были зафиксированы на семи гражданских автомобилях. В тот же день ВСУ атаковали Энергодар, сообщалось о двух погибших. ЗАЭС подчеркнула, что угроза ядерной безопасности на фоне таких ударов остается крайне высокой.
ВС РФ взяли под контроль территории ЗАЭС и Энергодара в начале спецоперации, в конце февраля 2022 г. С того момента город и станция неоднократно подвергались обстрелам. В октябре того же года президент России Владимир Путин поручил принять объекты в федеральную собственность и создать ФГУП «Запорожская АЭС».