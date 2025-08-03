Над Ленинградской областью нейтрализовали три украинских дрона

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко утром предупреждал жителей об опасности БПЛА в воздушном пространстве в западных, южных и восточных районах региона. Он также сообщил, что в области возможно понижение скорости мобильного интернета. На фоне атак Росавиация ограничивала работу аэропорту «Пулково». В период действия мер на запасные аэродромы ушли четыре самолета, выполнявшие рейсы в Санкт-Петербург.