Над Ленинградской областью нейтрализовали три украинских дрона
Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили над территорией Ленинградской области три украинских беспилотника, сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.
Беспилотники самолетного типа были уничтожены 3 августа в период с 8:00 до 8:10 мск, говорится в сообщении оборонного ведомства.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко утром предупреждал жителей об опасности БПЛА в воздушном пространстве в западных, южных и восточных районах региона. Он также сообщил, что в области возможно понижение скорости мобильного интернета. На фоне атак Росавиация ограничивала работу аэропорту «Пулково». В период действия мер на запасные аэродромы ушли четыре самолета, выполнявшие рейсы в Санкт-Петербург.