Президент Литвы принял отставку правительства после ухода премьера

Палуцкас покинул пост 31 июля. До этого, 25 июля, он ушел в отпуск на фоне коррупционного скандала, объяснив это желанием провести время с семьей и «позаботиться о пчелах и меде». Тогда он заявлял, что не планирует покидать должность и не получал подобных предложений.