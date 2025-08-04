Президент Литвы принял отставку правительства после ухода премьера
Президент Литвы Гитанас Науседа принял отставку правительства. Об этом сообщило агентство BNS со ссылкой на администрацию главы государства.
После отставки президент поручил действующему кабинету министров временно исполнять свои обязанности. Исполняющим обязанности премьера стал министр финансов Римантас Шаджюс. В течение 15 дней Науседа должен внести в сейм кандидатуру нового главы правительства, как того требует литовское законодательство.
Причиной отставки кабинета стала ранее поданная отставка премьер-министра Гинтаутаса Палуцкаса. Согласно девятой статье закона о правительстве, уход премьер-министра автоматически влечет за собой роспуск всего кабмина.
Палуцкас покинул пост 31 июля. До этого, 25 июля, он ушел в отпуск на фоне коррупционного скандала, объяснив это желанием провести время с семьей и «позаботиться о пчелах и меде». Тогда он заявлял, что не планирует покидать должность и не получал подобных предложений.
Скандал разгорелся из-за того, что до вступления в должность главы правительства Палуцкас, как сообщалось, воспользовался привилегированным доступом к банковскому кредиту для компании, в которой он был основным акционером.