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Бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару отправили под домашний арест

Ведомости

Верховный суд Бразилии отправил под домашний арест экс-президента Жаира Болсонару из-за нарушения предыдущих требований суда, сообщило агентство Reuters.

По данным издания, суд запретил Болсонару пользоваться мобильным телефоном или принимать посетителей. Прийти в его резиденцию в Бразилиа могут только адвокаты и ближайшие родственники. Сторона защиты заявила, что решение будет обжаловано, т. к., по словам адвокатов, Болсонару не нарушил ни одно постановление суда.

Обострение ситуации произошло после того, как бывший глава государства выступил на одной из акций протеста в Рио-де-Жанейро. Он сделал это виртуально по громкой связи, позвонив по телефону своему сыну, сенатору Флавиу Болсонару. Последний также высказал мнение, что ужесточение санкций против его отца связано с поддержкой президента США Дональда Трампа, который повысил пошлины на бразильский импорт до 50%.

30 июля Трамп также ввел дополнительную пошлину в размере 40% на продукцию из Бразилии. В документе, в частности, осуждаются политические репрессии против Болсонару и его сторонников как серьезное нарушение прав человека и подрыв правопорядка. В феврале 2025 г. генпрокуратура Бразилии обвинила экс-президента страны в попытке госпереворота с целью остаться во власти после поражения на выборах в 2022 г. 

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