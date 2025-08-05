Бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару отправили под домашний арест

30 июля Трамп также ввел дополнительную пошлину в размере 40% на продукцию из Бразилии. В документе, в частности, осуждаются политические репрессии против Болсонару и его сторонников как серьезное нарушение прав человека и подрыв правопорядка. В феврале 2025 г. генпрокуратура Бразилии обвинила экс-президента страны в попытке госпереворота с целью остаться во власти после поражения на выборах в 2022 г.