На американской военной базе в Джорджии произошла стрельба
На американской военной базе Форт-Стюарт в штате Джорджия произошла стрельба, пострадали пять человек. Об этом сообщил CNN.
Все раненые – военнослужащие. Все они были доставлены в военный госпиталь Уинна.
Стрелок задержан. Его мотивы выясняются.
База Форт-Стюарт армии США служит местом подготовки и развертывания действующих и резервных подразделений армии, а также является базой 3-й пехотной дивизии. Форт-Стюарт связан с армейским аэродромом Хантер, который находится в Саванне (Джорджия).
В августе 2024 г. стрельба произошла на базе военно-воздушных сил США в Сан-Антонио (штат Техас). Тогда перестрелка произошла между силами безопасности и неизвестным, который открыл огонь возле входа на режимный объект. Стрельба произошла дважды – после первой перестрелки преступник уехал, вернулся и снова открыл огонь, на тот момент у входа уже находились дополнительные силы безопасности, но стрелявшему все равно удалось скрыться.