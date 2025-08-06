На американской военной базе в Джорджии произошла стрельба

В августе 2024 г. стрельба произошла на базе военно-воздушных сил США в Сан-Антонио (штат Техас). Тогда перестрелка произошла между силами безопасности и неизвестным, который открыл огонь возле входа на режимный объект. Стрельба произошла дважды – после первой перестрелки преступник уехал, вернулся и снова открыл огонь, на тот момент у входа уже находились дополнительные силы безопасности, но стрелявшему все равно удалось скрыться.