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На базе ВВС США в Сан-Антонио произошла стрельба

Ведомости

На базе военно-воздушных сил США в Сан-Антонио, штат Техас, (Joint Base San Antonio) произошла перестрелка между силами безопасности и неизвестным, который открыл огонь возле входа на режимный объект, сообщает AP со ссылкой на представителя базы.

Он пояснил, что неизвестный открыл огонь из проезжающей мимо ворот машины, охрана начала стрелять в ответ. Угрозы для военного объекта нет, также отсутствуют пострадавшие или погибшие. Охрана военной базы была усилена.

Стрельба произошла дважды – после первой перестрелки преступник уехал, вернулся и снова открыл огонь, на тот момент у входа уже находились дополнительные силы безопасности, но стрелявшему все равно удалось скрыться. Теперь расследованием занимается полиция Сан-Антонио.

На базе ВВС США в Сан-Антонио размещено порядка 24 000 действующих американских военных и 10 000 гражданских служащих Пентагона, следует из данных на сайте военного объекта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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