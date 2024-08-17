На базе ВВС США в Сан-Антонио произошла стрельба
На базе военно-воздушных сил США в Сан-Антонио, штат Техас, (Joint Base San Antonio) произошла перестрелка между силами безопасности и неизвестным, который открыл огонь возле входа на режимный объект, сообщает AP со ссылкой на представителя базы.
Он пояснил, что неизвестный открыл огонь из проезжающей мимо ворот машины, охрана начала стрелять в ответ. Угрозы для военного объекта нет, также отсутствуют пострадавшие или погибшие. Охрана военной базы была усилена.
Стрельба произошла дважды – после первой перестрелки преступник уехал, вернулся и снова открыл огонь, на тот момент у входа уже находились дополнительные силы безопасности, но стрелявшему все равно удалось скрыться. Теперь расследованием занимается полиция Сан-Антонио.
На базе ВВС США в Сан-Антонио размещено порядка 24 000 действующих американских военных и 10 000 гражданских служащих Пентагона, следует из данных на сайте военного объекта.