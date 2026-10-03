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В Словакии открыли памятник маршалу Ивану Коневу

Елена Вострикова

В словацком муниципалитете Кружлов недалеко от города Свидник открыли памятник советскому маршалу Ивану Коневу. Об этом сообщает словацкое новостное агентство TASR.

«На территории муниципалитета Кружлов в районе города Свидник открыли памятник маршалу Ивану Коневу», – говорится в сообщении агентства.

В церемонии приняли участие министр сельского хозяйства и развития сельских районов Словакии Рихард Такач, депутат Европарламента, заместитель председателя партии «Направление – социальная демократия» Лубош Блаха, ветераны, представители общественности и посол России в Словакии Сергей Андреев.

Инициативу установить памятник Коневу два года назад выдвинул премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Такач в ходе церемонии заявил о важности сохранения памяти об исторических деятелях, отдавших свои жизни за то, чтобы люди жили в свободной стране.

31 июля сообщалось, что в польском городе Пыжице демонтировали памятник советским воинам. Инициатором сноса выступил Институт национальной памяти Польши (IPN). Во время демонтажа рабочие столкнулись с техническими трудностями: сначала не удалось запустить подъемник, затем с помощью пневматического манипулятора в течение нескольких часов не получалось повалить монумент. В итоге памятник был снесен.

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