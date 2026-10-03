В Словакии открыли памятник маршалу Ивану Коневу

31 июля сообщалось, что в польском городе Пыжице демонтировали памятник советским воинам. Инициатором сноса выступил Институт национальной памяти Польши (IPN). Во время демонтажа рабочие столкнулись с техническими трудностями: сначала не удалось запустить подъемник, затем с помощью пневматического манипулятора в течение нескольких часов не получалось повалить монумент. В итоге памятник был снесен.