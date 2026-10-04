Глава минэнерго США оценил возможность введения «санкций Грэма» против России

По словам министра, Трамп неустанно работал над прекращением конфликта на Украине, поскольку это снизило бы цены на энергоносители. При этом Райт подчеркнул, что не будет «забегать вперед президента» и не станет говорить, будет ли он сам рекомендовать введение таких пошлин.