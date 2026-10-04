Глава минэнерго США оценил возможность введения «санкций Грэма» против России
Президент США Дональд Трамп примет решение по вопросу введения пошлин против крупнейших покупателей российских энергоносителей после оценки возможных последствий, а сделает он это в конце срока, отведенного новым законом. Об этом заявил министр энергетики США Крис Райт в интервью CBS News, отвечая на вопрос ведущей Маргарет Бреннан.
Бреннан напомнила, что после принятия нового закона Трамп должен до 18 октября решить, будет ли он вводить крупные пошлины против Китая и Индии. На вопрос, сделает ли он это, Райт ответил, что президент США «с каждым решением будет ждать до конца», оценивая последствия.
По словам министра, Трамп неустанно работал над прекращением конфликта на Украине, поскольку это снизило бы цены на энергоносители. При этом Райт подчеркнул, что не будет «забегать вперед президента» и не станет говорить, будет ли он сам рекомендовать введение таких пошлин.
Ведущая в ходе разговора отметила, что 18 октября – это всего за несколько недель до промежуточных выборов в конгресс, а решение о введении пошлин против покупателей российских энергоносителей, скорее всего, приведет к дальнейшему росту цен на топливо.
19 сентября Трамп подписал закон о санкциях им. покойного сенатора Линдси Грэма. Он позволяет ему ввести масштабные санкции против России и предусматривает возможность введения пошлин в размере до 100% для стран, покупающих российские нефть и газ.