Российские военные нанесли удар по мосту через Днепр в Киеве
Армия России нанесла удар беспилотниками по двум сухогрузам, доставлявшим военное имущество для нужд ВСУ, в северо-западной части Черного моря. Об этом Минобороны России сообщило в своем Telegram-канале.
Кроме того, по данным оборонного ведомства, российские военные поразили Северный автотранспортный мост через Днепр в Киеве, который использовался для переброски войск и военных грузов ВСУ.
4 октября российская армия нанесла удары по объектам транспортной инфраструктуры Украины, которые использовались в интересах украинских военных. Также ВС РФ уничтожили украинскую радиолокационную станцию.
В ночь на 3 октября российская армия поразила беспилотниками объекты инфраструктуры Украины и морское судно.