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Российские военные нанесли удар по мосту через Днепр в Киеве

Сергей Пахомов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Армия России нанесла удар беспилотниками по двум сухогрузам, доставлявшим военное имущество для нужд ВСУ, в северо-западной части Черного моря. Об этом Минобороны России сообщило в своем Telegram-канале.

Кроме того, по данным оборонного ведомства, российские военные поразили Северный автотранспортный мост через Днепр в Киеве, который использовался для переброски войск и военных грузов ВСУ.

4 октября российская армия нанесла удары по объектам транспортной инфраструктуры Украины, которые использовались в интересах украинских военных. Также ВС РФ уничтожили украинскую радиолокационную станцию.

В ночь на 3 октября российская армия поразила беспилотниками объекты инфраструктуры Украины и морское судно.

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