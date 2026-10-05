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Новая Зеландия отклонила приглашение Канады присоединиться к Банку обороны

Инна Шульгина
Liam Shaw / Unsplash
Liam Shaw / Unsplash

Новая Зеландия отказалась от приглашения Канады присоединиться к многомиллиардному Банку обороны, безопасности и устойчивости (Defence, Security and Resilience Bank, DSRB). Об этом сообщает RNZ.

Сейчас Банк обороны находится в стадии разработки. Его цель – финансирование оборонной промышленности стран-участниц, которые вносят капитал для последующего реинвестирования. В число стран – участников инициативы под руководством Канады входят Украина, Турция и несколько европейских государств.

В конце апреля премьер-министр Канады Марк Карни пригласил своего новозеландского коллегу Кристофера Лаксона принять участие в переговорах по уставу Банка и стать его партнером. В конце июля министерство иностранных дел и международной торговли Новой Зеландии рекомендовало министрам не принимать это предложение, отметив первоначальный взнос в размере $100 млн и последующий рост расходов. Согласно заявлению новозеландского МИДа, решение правительства было доведено до Оттавы в конце августа.

Предполагается, что оборонный банк сможет предоставить странам-союзницам льготные кредиты на сумму до 100 млрд фунтов стерлингов (около $133 млрд) для финансирования оборонных проектов.

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