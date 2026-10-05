Новая Зеландия отклонила приглашение Канады присоединиться к Банку обороны

В конце апреля премьер-министр Канады Марк Карни пригласил своего новозеландского коллегу Кристофера Лаксона принять участие в переговорах по уставу Банка и стать его партнером. В конце июля министерство иностранных дел и международной торговли Новой Зеландии рекомендовало министрам не принимать это предложение, отметив первоначальный взнос в размере $100 млн и последующий рост расходов. Согласно заявлению новозеландского МИДа, решение правительства было доведено до Оттавы в конце августа.