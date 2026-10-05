FT: Украина может лишиться $8 млрд от экспорта зерна из-за ударов по портам
Украина приближается к финансовой катастрофе из-за проблем с экспортом зерна. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на заявления украинского министра аграрной политики Тараса Высоцкого.
По данным издания, после повреждений портов Украина практически потеряла основной маршрут экспорта товаров, что привело к приостановке судоходства в Одесской области. По оценке Высоцкого, за год страна потеряет не менее $8 млрд из-за простоя портов. Financial Times уточнило, что потенциальные потери равняются 20% экспортной выручки Украины, полученной за прошлый год. По данным издания, Киев тратит слишком много дополнительных средств для транспортировки зерна автотранспортом.
По оценке Высоцкого, в текущем году страна планировала отправить на внешние рынки около 64 млн т. сельскохозяйственной продукции. Однако при сохранении ограничений на работу портов экспорт, по его словам, в лучшем случае может составить лишь половину от первоначально запланированного объема.
Российская армия продолжает наносить удары по украинским портам и сухогрузам после атак на российские суда и логистические центры. 5 октября российские военные нанесли удары беспилотниками по объектам энергетической и портовой инфраструктуры Украины, а также морским судам, которые использовались в интересах ВСУ. 2 октября российское военное ведомство заявило о поражении сухогруза, следовавшего в Одессу с военным имуществом и грузами двойного назначения.
4 октября Высоцкий заявил, что посевные площади на Украине могут уменьшиться на 40%, если стране не удастся увеличить экспорт сельскохозяйственной продукции в Европу. По словам Высоцкого, украинские аграрии сталкиваются с трудностями при продаже зерна и растительного масла. Если продукцию не удастся вывезти на внешние рынки, у сельхозпроизводителей может не хватить денег на подготовку к следующему сезону.