В Казахстане арестовали пять фигурантов дела о гибели военных
В Казахстане арестовали пять должностных лиц в рамках расследования обстоятельств гибели военнослужащих во время учений в Мангистауской области. Об этом сообщила пресс-служба президента Касым-Жомарта Токаева по итогам совещания с членами комиссии по комплексной проверке состояния дел в минобороны.
По фактам возможной преступной халатности командного состава продолжается досудебное расследование.
Кроме того, в рамках первого этапа проверки органы уголовного преследования возбудили 13 уголовных дел. Они связаны с возможными хищениями государственного имущества, должностными злоупотреблениями и неуставными отношениями.
24 сентября во время выполнения учебно-боевой задачи в Мангистауской области из-за резкого ухудшения погоды 17 военнослужащих унесло в открытое море. Троих удалось спасти, 14 человек погибли. 26 сентября Токаев создал комиссию по комплексной проверке состояния дел в минобороны Казахстана.
3 октября Токаев освободил Каната Ниязбекова от должности главнокомандующего военно-морскими силами вооруженных сил республики.