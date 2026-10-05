В Казахстане арестовали пять фигурантов дела о гибели военных

В Казахстане арестовали пять должностных лиц в рамках расследования обстоятельств гибели военнослужащих во время учений в Мангистауской области. Об этом сообщила пресс-служба президента Касым-Жомарта Токаева по итогам совещания с членами комиссии по комплексной проверке состояния дел в минобороны.