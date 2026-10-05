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В Казахстане арестовали пять фигурантов дела о гибели военных

Ксения Наумчик
Unsplash
Unsplash

В Казахстане арестовали пять должностных лиц в рамках расследования обстоятельств гибели военнослужащих во время учений в Мангистауской области. Об этом сообщила пресс-служба президента Касым-Жомарта Токаева по итогам совещания с членами комиссии по комплексной проверке состояния дел в минобороны.

По фактам возможной преступной халатности командного состава продолжается досудебное расследование.

Кроме того, в рамках первого этапа проверки органы уголовного преследования возбудили 13 уголовных дел. Они связаны с возможными хищениями государственного имущества, должностными злоупотреблениями и неуставными отношениями.

24 сентября во время выполнения учебно-боевой задачи в Мангистауской области из-за резкого ухудшения погоды 17 военнослужащих унесло в открытое море. Троих удалось спасти, 14 человек погибли. 26 сентября Токаев создал комиссию по комплексной проверке состояния дел в минобороны Казахстана.

27 сентября президент освободил Даурена Косанова от должности министра обороны. В тот же день Токаев заявил, что погибшие во время учений военнослужащие не были обеспечены необходимым снаряжением, включая морские спасательные жилеты, и потребовал провести кардинальную военную реформу.

3 октября Токаев освободил Каната Ниязбекова от должности главнокомандующего военно-морскими силами вооруженных сил республики.

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