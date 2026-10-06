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Франция испытала новую баллистическую ракету M51.3

Анна Виноградова

Франция впервые запустила стратегическую баллистическую ракету M51.3 с атомной подводной лодки. Испытание прошло без ядерного заряда, сообщило главное управление вооружений Франции (DGA).

Ракету запустили у побережья департамента Финистер с атомной подлодки Le Vigilant. Испытание должно было подтвердить способность субмарины применять M51.3 после планового ремонта и технического обслуживания. Полет ракеты отслеживали средства DGA, в том числе испытательный корабль Monge. Зона падения находилась в Северной Атлантике в нескольких сотнях километров от побережья.

M51.3 поступила на вооружение 24 октября 2025 г. Это третья версия морской стратегической баллистической ракеты M51. По данным французского военного ведомства, она превосходит предыдущие версии по дальности, точности и способности преодолевать противоракетную оборону.

В ноябре 2023 г. Франция уже сообщала об успешном испытании ракеты M51.3 без ядерной боевой части. Тогда запуск проводился с ракетного испытательного центра Бискаросс.

2 марта 2026 г. президент Франции Эммануэль Макрон объявил об увеличении числа ядерных боеголовок в арсенале страны. Он также заявил, что Париж больше не будет раскрывать данные о размере своего ядерного арсенала.

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