Франция испытала новую баллистическую ракету M51.3

Ракету запустили у побережья департамента Финистер с атомной подлодки Le Vigilant. Испытание должно было подтвердить способность субмарины применять M51.3 после планового ремонта и технического обслуживания. Полет ракеты отслеживали средства DGA, в том числе испытательный корабль Monge. Зона падения находилась в Северной Атлантике в нескольких сотнях километров от побережья.