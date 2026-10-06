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Путин в день рождения проведет телефонные разговоры с зарубежными лидерами

Татьяна Мозолевская

У президента России Владимира Путина в его день рождения состоится серия телефонных разговоров с зарубежными лидерами. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков.

«Как обычно, в этот день состоится целая серия телефонных контактов с иностранными лидерами, которые будут поздравлять нашего президента», – сказал он.

Ушаков добавил, что информация о состоявшихся переговорах будет оперативно публиковаться. День рождения Путин будет праздновать 7 октября, ему исполнится 74 года.

О таких планах президента сообщал 6 октября его пресс-секретарь Дмитрий Песков. На прошлый день рождения Путин получил около 40 поздравлений уже к 17:00, отмечал Ушаков. В частности, с ним в день рождения связались президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер-министр Индии Нарендра Моди и другие мировые лидеры.

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