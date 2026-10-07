Трамп объявил о начале строительства крупнейшей новой верфи для ВМС США
Президент США Дональд Трамп объявил о начале строительства в Балтиморе крупнейшей новой верфи для американских ВМС со времен Второй мировой войны. Его слова транслировались на YouTube-канале Белого дома.
«Мы официально запускаем строительство самой большой новой верфи в США со времен Второй мировой войны», – сказал Трамп.
По словам американского лидера, «ничего подобного никогда не было». Он также заявил, что раньше США могли строить до четырех кораблей в день, тогда как в последние годы строительство одного судна занимало от семи до 17 лет.
21 августа CNN писал, что ВМС США рассматривают возможность назвать авианосец именем президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. По данным телеканала, речь идет о корабле USS Doris Miller, который ранее назвали в честь Дориса Миллера – моряка, ставшего героем битвы при Перл-Харборе. Возможное переименование может стать первым случаем в истории ВМС США, когда военный корабль получит имя действующего главы государства. При этом традиция присваивать авианосцам имена президентов в американском флоте уже существует.