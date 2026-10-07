Посол РФ в Канаде: Россия ответит на покушение на ее собственность
Россия даст незамедлительный ответ в случае покушения на ее собственность в Канаде. Об этом посол России в Оттаве Олег Степанов заявил «Известиям».
Степанов отметил, что законопроект S-214 по суверенным активам перешел в палату общин, а инициатива C-219 предусматривает распоряжение активами подсанкционных лиц.
«В любом случае российская позиция в отношении таких покушений на собственность – в Канаде или где-либо еще – известна. Такие действия незаконны и вызовут незамедлительный ответ с нашей стороны», – сказал посол.
По словам дипломата, пока неясно, какие активы авторы относят к российским, и призвал Оттаву учитывать правовые и репутационные последствия.
В августе официальный представитель Государственного секретариата по экономическим вопросам (SECO) Фабиан Майенфиш сообщал, что объем замороженных в Швейцарии российских активов к июню 2026 г. достиг 8,5 млрд швейцарских франков ($10,4 млрд). Год назад сумма составляла 7,4 млрд франков ($8,4 млрд). По словам Майенфиша, помимо денежных средств под ограничениями остаются 14 объектов недвижимости, а также спортивные и люксовые автомобили, произведения искусства, мебель и музыкальные инструменты, принадлежащие подсанкционным лицам и организациям.