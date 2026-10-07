Посол РФ в Канаде: Россия ответит на покушение на ее собственность

В августе официальный представитель Государственного секретариата по экономическим вопросам (SECO) Фабиан Майенфиш сообщал, что объем замороженных в Швейцарии российских активов к июню 2026 г. достиг 8,5 млрд швейцарских франков ($10,4 млрд). Год назад сумма составляла 7,4 млрд франков ($8,4 млрд). По словам Майенфиша, помимо денежных средств под ограничениями остаются 14 объектов недвижимости, а также спортивные и люксовые автомобили, произведения искусства, мебель и музыкальные инструменты, принадлежащие подсанкционным лицам и организациям.