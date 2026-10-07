МИД РФ: Евросоюз превратил зеленую повестку в культ
Страны Евросоюза (ЕС) возвели в культ экологическую повестку и не собираются признавать собственные промахи. Об этом «РИА Новости» сообщил спецпредставитель главы МИД России по вопросам климата Сергей Кононученко.
«Природные катаклизмы на территории Европы лишь усиливают европейский климатический алармизм», – подчеркнул он.
Лето 2026 г. было аномально жарким в Европе. 3 августа Financial Times писала, что лесные пожары и засуха обойдутся Европе в 3,1 млрд евро экономического ущерба. За два месяца сгорело почти полмиллиона гектаров. Наибольший ущерб отмечен в Португалии, Греции и Румынии. Статистика FT превышает оценки Еврокомиссии, согласно которым средний ежегодный ущерб для всего ЕС составляет 2,5 млрд евро.
9 июня Reuters сообщил, что ЕС хочет установить более четкие цели на ежегодном мировом саммите ООН по климату (COP31) в ноябре, заранее формируя альянсы. Некоторые дипломаты считают, что ЕС пока не удалось эффективно продвинуть свою климатическую повестку из-за недостаточной подготовки к переговорам, отмечает Reuters. Дополнительные сложности для предстоящей конференции COP31 создает ситуация на мировом энергетическом рынке.