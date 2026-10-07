МИД РФ: Евросоюз превратил зеленую повестку в культ

Лето 2026 г. было аномально жарким в Европе. 3 августа Financial Times писала, что лесные пожары и засуха обойдутся Европе в 3,1 млрд евро экономического ущерба. За два месяца сгорело почти полмиллиона гектаров. Наибольший ущерб отмечен в Португалии, Греции и Румынии. Статистика FT превышает оценки Еврокомиссии, согласно которым средний ежегодный ущерб для всего ЕС составляет 2,5 млрд евро.