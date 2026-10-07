США поставили Литве партию ударных беспилотников

1 октября замминистра обороны Польши Магдалена Собковяк-Чарнецкая заявила, что Варшава предложила США построить на своей территории производство ракет для систем Patriot. По ее словам, раз американский лидер Дональд Трамп готов построить такое предприятие на Украине, то разместить его нужно именно в Польше, поскольку там завод будет находиться в «безопасной зоне».