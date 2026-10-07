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США поставили Литве партию ударных беспилотников

Татьяна Мозолевская
Unsplash
Unsplash

США поставили Литве партию ударных беспилотников Switchblade 600, сообщило минобороны балтийской республики.

На склады литовской армии поступила первая партия этих дронов. Поставщиком выступает американская компания AeroVironment. Вместе с беспилотниками Литва закупает у США оборудование для их запуска и управления, тренажер для подготовки персонала и пакет технического обслуживания.

Switchblade 600 способен находиться в воздухе до 40 минут и оснащен противотанковой боевой частью. По данным литовского минобороны, дрон может поражать тяжелую бронетехнику, включая танки, в том числе атакой сверху.

За последние три года Литва приобрела у США вооружение и военную технику примерно на 2 млрд евро. В числе закупок также комплексы Javelin, бронеавтомобили JLTV, вертолеты Black Hawk, системы HIMARS и ракеты AMRAAM для комплексов NASAMS.

1 октября замминистра обороны Польши Магдалена Собковяк-Чарнецкая заявила, что Варшава предложила США построить на своей территории производство ракет для систем Patriot. По ее словам, раз американский лидер Дональд Трамп готов построить такое предприятие на Украине, то разместить его нужно именно в Польше, поскольку там завод будет находиться в «безопасной зоне».

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