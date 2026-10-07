Путин и Лукашенко поговорили по телефону

Ранее Лукашенко поздравил российского президента с днем рождения и отметил его настрой на укрепление отношений Москвы и Минска. Белорусский лидер подчеркнул развитие двустороннего диалога, торгово-экономического взаимодействия и совместных проектов, а также выразил уверенность в дальнейшем сотрудничестве двух стран.