Путин и Лукашенко поговорили по телефону
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели телефонный разговор. Об этом сообщил близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул Первого».
Содержание беседы пока не раскрывается. Разговор состоялся в день рождения Путина, которому 7 октября исполнилось 74 года.
Ранее Лукашенко поздравил российского президента с днем рождения и отметил его настрой на укрепление отношений Москвы и Минска. Белорусский лидер подчеркнул развитие двустороннего диалога, торгово-экономического взаимодействия и совместных проектов, а также выразил уверенность в дальнейшем сотрудничестве двух стран.
6 октября помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что в день рождения Путина состоится серия телефонных разговоров с зарубежными лидерами. По его словам, собеседники будут в том числе поздравлять российского президента.