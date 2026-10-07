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Путин и Лукашенко поговорили по телефону

Анна Виноградова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели телефонный разговор. Об этом сообщил близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул Первого».

Содержание беседы пока не раскрывается. Разговор состоялся в день рождения Путина, которому 7 октября исполнилось 74 года.

Ранее Лукашенко поздравил российского президента с днем рождения и отметил его настрой на укрепление отношений Москвы и Минска. Белорусский лидер подчеркнул развитие двустороннего диалога, торгово-экономического взаимодействия и совместных проектов, а также выразил уверенность в дальнейшем сотрудничестве двух стран.

6 октября помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что в день рождения Путина состоится серия телефонных разговоров с зарубежными лидерами. По его словам, собеседники будут в том числе поздравлять российского президента.

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