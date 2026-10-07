Песков обвинил ЕС в одержимости милитаризацией после французских испытаний

Песков назвал это тупиковым путем, который не приведет ни к чему хорошему. Пресс-секретарь президента РФ отметил, что Россия в связи с агрессивными планами Европы остается начеку. Также Песков добавил, что Москва принимает все необходимые меры по обеспечению безопасности, но готова к диалогу.