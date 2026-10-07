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Песков обвинил ЕС в одержимости милитаризацией после французских испытаний

Сергей Пахомов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Евросоюз (ЕС) одержим идеей милитаризации и превращения себя из экономического блока в военный. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал публикацию французского лидера Эммануэля Макрона, который назвал запуск стратегической баллистической ракеты громким и четким посланием. По словам Пескова, в ЕС теперь три измерения: экономическое, военное и военно-политическое.

«Это плохо, потому что они [ЕС] свою идентичность в области обороны и безопасности строят на базисе конфронтации с Российской Федерацией», – заявил представитель Кремля.

Песков назвал это тупиковым путем, который не приведет ни к чему хорошему. Пресс-секретарь президента РФ отметил, что Россия в связи с агрессивными планами Европы остается начеку. Также Песков добавил, что Москва принимает все необходимые меры по обеспечению безопасности, но готова к диалогу.

6 октября Франция впервые запустила стратегическую баллистическую ракету M51.3 с атомной подводной лодки. Ракету запустили у побережья департамента Финистер с атомной подлодки Le Vigilant. Испытание должно было подтвердить способность субмарины применять M51.3 после планового ремонта и технического обслуживания. 

30 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что на фоне «тотальной милитаризации» Европы ряд политиков готовы разместить у себя ядерное оружие третьих стран. Они мечтают о «нанесении военного поражения» России, о «превентивном конфликте» с ней и, в частности, ударе по ее военной инфраструктуре в Калининградской области. 

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