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Песков: Россия проинформировала ВОЗ о ситуации в Иркутской области

Анна Виноградова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Россия проинформировала Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о ситуации, связанной со смертью сотрудницы Иркутского противочумного института Сибири и Дальнего Востока. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал сообщение ABC News о том, что госдепартамент США якобы направил Москве дипломатический протест и призвал российскую сторону обеспечить большую прозрачность в отношении произошедшего. «Я такой информацией не располагаю», – сказал Песков.

Представитель Кремля вновь призвал ориентироваться на данные Роспотребнадзора. «Кроме того, соответствующим образом была проинформирована Всемирная организация здравоохранения в соответствии с существующей практикой», – добавил он.

6 октября Роспотребнадзор назвал санитарно-эпидемиологическую обстановку в Иркутской области спокойной. Среди контактных лиц выявили два случая COVID-19 и два случая риновирусной инфекции, других возбудителей инфекционных заболеваний специалисты не обнаружили. Медицинское наблюдение завершили для 60% контактных лиц.

Сотрудница Иркутского противочумного института умерла в ночь на 2 октября. Роспотребнадзор сообщал, что ей диагностировали пневмонию неустановленной этиологии. Расширенные исследования не выявили микроорганизмов, связанных с ее профессиональной деятельностью.

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