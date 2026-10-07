Песков: Россия проинформировала ВОЗ о ситуации в Иркутской области
Россия проинформировала Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о ситуации, связанной со смертью сотрудницы Иркутского противочумного института Сибири и Дальнего Востока. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Так он прокомментировал сообщение ABC News о том, что госдепартамент США якобы направил Москве дипломатический протест и призвал российскую сторону обеспечить большую прозрачность в отношении произошедшего. «Я такой информацией не располагаю», – сказал Песков.
Представитель Кремля вновь призвал ориентироваться на данные Роспотребнадзора. «Кроме того, соответствующим образом была проинформирована Всемирная организация здравоохранения в соответствии с существующей практикой», – добавил он.
6 октября Роспотребнадзор назвал санитарно-эпидемиологическую обстановку в Иркутской области спокойной. Среди контактных лиц выявили два случая COVID-19 и два случая риновирусной инфекции, других возбудителей инфекционных заболеваний специалисты не обнаружили. Медицинское наблюдение завершили для 60% контактных лиц.
Сотрудница Иркутского противочумного института умерла в ночь на 2 октября. Роспотребнадзор сообщал, что ей диагностировали пневмонию неустановленной этиологии. Расширенные исследования не выявили микроорганизмов, связанных с ее профессиональной деятельностью.