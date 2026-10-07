Песков: телефонный разговор Путина и Трампа пока предметно не согласовывался

Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока предметно не согласовывался. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



«Нет, пока в предметном плане разговор не согласовывался. Если будет такая инициатива, то я не сомневаюсь, что он будет оперативно согласован», – сказал Песков.