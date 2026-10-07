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Песков: телефонный разговор Путина и Трампа пока предметно не согласовывался

Татьяна Мозолевская
The White House / Flickr
The White House / Flickr

Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока предметно не согласовывался. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, пока в предметном плане разговор не согласовывался. Если будет такая инициатива, то я не сомневаюсь, что он будет оперативно согласован», – сказал Песков.

7 октября Трамп заявил, что рассчитывает в ближайшее время провести телефонный разговор с Путиным. «У меня запланирован телефонный разговор с [Путиным] очень скоро», – сказал он.

8 сентября президенты провели телефонный разговор после визитов спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев. Разговор продолжался около часа, стороны обсудили итоги этих поездок. 

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