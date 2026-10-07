Азербайджан опроверг связь с делом экс-главы разведки ФРГ Августа Ханнинга

7 октября Der Spiegel писал, что Ханнинг, задержанный по подозрению в шпионаже, мог готовить аналитический доклад для азербайджанской разведки. По данным издания, Ханнинг получил секретные документы через своего бывшего руководителя аппарата в BND и использовал их при подготовке аналитического материала.