Азербайджан опроверг связь с делом экс-главы разведки ФРГ Августа Ханнинга
Информация о связи Азербайджана с делом бывшего главы Федеральной разведывательной службы (BND) Германии Августа Ханнинга не соответствует действительности. Об этом сообщил Совет по медиа и вещанию Азербайджана на своем сайте.
«Серьезную обеспокоенность вызывает то, что необоснованные обвинения <...> представлены широкой аудитории как факты», – говорится в публикации.
Ведомство подчеркнуло, что распространение подобной информации является недопустимым. Отмечается, что Азербайджан рассматривает подобные сообщения как часть «интенсивной кампании по очернению» страны. Баку призвал международные СМИ строго придерживаться принципов профессиональной журналистики и воздержаться от публикации ложной информации.
7 октября Der Spiegel писал, что Ханнинг, задержанный по подозрению в шпионаже, мог готовить аналитический доклад для азербайджанской разведки. По данным издания, Ханнинг получил секретные документы через своего бывшего руководителя аппарата в BND и использовал их при подготовке аналитического материала.
6 октября Ханнинга задержали в Германии по подозрению в передаче секретной информации иностранным спецслужбам. Следствие подозревает Ханнинга в шпионаже, добывании государственной тайны и покушении на государственную измену. Вместе с ним был задержан бывший помощник Манфред Д., которого обвиняют в пособничестве.